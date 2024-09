Disfida di Barletta, concluse le celebrazioni in città

BARLETTA – In migliaia lungo le strade del centro storico per il corteo trionfale e lo spettacolo piromusicale. Le celebrazioni per la Disfida di Barletta toccano l’apice con gli spettacoli della domenica, tra sfilate medievali, acrobazie e consuete performance che hanno attirato l’attenzione di residenti e turisti.

Ospiti d’eccezione Alba Parietti nelle vesti di Elvira da Cordova, Franco Nero nei panni di Consalvo da Cordova e il David di Donatello 2023 Francesco Di Leva ad interpretare Ettore Fieramosca. Oltre 300 figuranti al seguito lungo il corteo trionfale, partito con l’investitura e il giuramento dal palco di Porta Marina per poi attraversare l’intero borgo antico fino al ritorno presso il Castello Svevo.

Ad accompagnare comparse, sbandieratori e trombonieri in abiti storici, gli interpreti dei 13 combattenti a cavallo e dei rivali francesi, che hanno animato il pubblico tra applausi ai vincitori e fischi ai vinti.

Al termine della giornata, lo spettacolo piromusicale che ha chiamato a raccolta i cittadini nei giardini del Castello Svevo. Otto minuti di show pirotecnico a ritmo di musica dalle mura della fortezza barlettana, tra applausi ed emozioni per l’ormai consueto appuntamento che conclude le celebrazioni. Va in archivio così il 521° anniversario della Disfida, aspettando, a partire dal 2025, il ritorno della rievocazione storica del certame cavalleresco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author