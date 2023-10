Barletta, Forza Italia chiede risposte a Cannito

BARLETTA – La maggioranza di Cannito chiede contezza delle esigenze più urgenti della città di Barletta. È il comunicato dei rappresentanti cittadini di Forza Italia che preme l’acceleratore sulle questioni di maggiore importanza nel capoluogo della BAT. Il primo cittadino, che ha ricevuto il plauso dei coordinatori regionali del centrodestra, è chiamato dai suoi stessi consiglieri e assessori del partito a dare risposte concrete e celeri.

Nella nota firmata dal presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte e dalla rappresentanza composta da altri otto membri di Forza Italia tra consiglieri e assessori, si chiedono aggiornamenti sulla chiusura del sottopasso di via Andria, con una risoluzione della problematica entro sei mesi per un cantiere aperto più di tre anni fa. Chiesto anche il blocco delle tariffe di TARI, IMU e occupazioni di suolo pubblico, senza alcun aumento ulteriore disposto in consiglio comunale, mentre si sollecita la discussione sulla costruzione di pale eoliche sulle coste cittadine.

Riflettori puntati anche sulle compensazioni ambientali a carico delle aziende insalubri di Barletta, con le ammende da impiegare nella manutenzione stradale. Non mancano anche chiarimenti sulla gestione degli eventi della Disfida, con numerosi malumori segnalati dalla stessa cittadinanza per gli accessi limitati. In conclusione, la squadra di assessori: in Giunta manca un riferimento all’ambiente, carica accorpata da Cannito, così come figure con competenze specifiche. Al momento, l’assessore all’urbanistica è un avvocato amministrativista, ovvero Pierpaolo Grimaldi, mentre quello allo sport, Marcello Degennaro, è il delegato Coni BAT. Cannito è chiamato a rispondere ad una fetta consistente della sua stessa maggioranza.

