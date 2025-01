Barletta, De Candia: “Soddisfatto del secondo tempo, la strada è quella giusta”

Al termine del match pareggiato 0-0 a Massafra, l’allenatore del Barletta Pasquale De Candia ha commentato così l’esito del match ai nostri microfoni: “Sono tutto sommato soddisfatto, soprattutto del secondo tempo. Affrontiamo sempre squadre che ci affrontano stretti fra le linee, ma sarà così fino alla fine del campionato. Sta a noi cercare lo spunto giusto. Comunque mi sono divertito, anche se non siamo stati bravi a capitalizzare. Noi abbiamo un obiettivo, che è vicino, ma che non è stato ancora raggiunto. Siamo sulla buona strada, ma dobbiamo continuare a far bene, fin quando non lo raggiungeremo. Il nostro atteggiamento deve essere vincente, ma mai presuntuoso. Avevamo diverse assenze, come quella di Strambelli, che ha accusato un affaticamento al quadricipite. Inutile rischiarlo, non sarebbe stato intelligente. Stesso discorso per Lattanzio”.

