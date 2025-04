La multinazionale Tmeic mette radici nel capoluogo pugliese

BARI – Si parte con 40 dipendenti ma si arriverà – entro la fine del prossimo anno – a cento, la maggior parte dei quali saranno ingegneri. Questa la promessa con la quale la multinazionale giapponese Tmeic, joint venture nata tra i colossi Toshiba e Mitsubishi Electric, specializzata in sistemi elettrici industriali, automazione industriale e sistemi di accumulo a batteria Bess, arriva nel capoluogo pugliese come unica sede in Italia.

Sono quasi 5mila i dipendenti in tutto il mondo con fabbriche in Giappone, Cina, India e Stati Uniti e un fatturato globale di oltre 2 miliardi di euro.

