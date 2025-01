Monopoli, testa al Benevento con il mercato sullo sfondo

L’attesa sale, in città non si parla di altro. Ancora poche ore e per il Monopoli sarà il momento di far partire la missione Benevento: l’appuntamento con una delle sfide più importanti dell’epoca recente in casa biancoverde è fissato per la serata di lunedì presso lo stadio Vigorito, teatro di un incontro che porrà una di fronte all’altra due compagini attualmente distanziate da due lunghezze in classifica. Primo posto a quota 47 punti per il Gabbiano, secondo condiviso con l’Audace Cerignola a quota 45 per le Streghe, a caccia di riscatto dopo i recenti risultati negativi. I sanniti hanno totalizzato appena due punticini nelle ultime tre giornate e non è un mistero che la panchina di Auteri non sia più stabile come un tempo.

Sarebbe un peccato grave non approfittarne. Anche perché, al contrario, la squadra di Colombo vive un periodo che definire magico è forse troppo riduttivo: una sola sconfitta nelle ultime diciassette partite disputate e la sensazione di un gruppo che adesso è perfettamente consapevole del suo valore e di quelle che potrebbero essere le prospettive di questa super stagione. Non troppi i dubbi di formazione per il tecnico ex Pescara e Potenza, orientato a riproporre in terra campana il consueto 3-5-2 ammirato fino a questo momento. Non dovrebbe recuperare in tempo Falzerano e, di conseguenza, in mediana al fianco di Battocchio e di Bulevardi si dovrebbe rivedere Greco, tra i migliori domenica scorsa contro la Cavese.

Nel frattempo, sul mercato, Chiricallo continua a essere alla ricerca di un attaccante. Difficili le piste che conducono a Patierno e a un ritorno di Manzari, si continua a pensare a un altro ritorno, quello di Christian Tommasini, ma tutto in questo senso dipende dalla volontà del Gubbio, club proprietario del suo cartellino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author