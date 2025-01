Massafra, Malacari: “Pareggio giusto, abbiamo provato a vincere entrambi”

Al termine del match pareggiato 0-0 con il Barletta, l’allenatore del Massafra Federico Malacari ha commentato così l’esito del match ai nostri microfoni: “Abbiamo fatto una grande partita, davvero positiva soprattutto nel primo tempo. Abbiamo provato anche a vincerla, abbiamo avuto un paio di occasioni con Russo, ma non abbiamo fatto gol. Pareggio a mio avviso giusto, abbiamo provato a vincere entrambi. Peccato per le porte chiuse, sarebbe stato bello giocare questa gara in una bella cornice di pubblico. Sul campo abbiamo raccolto ben 41 punti, siamo reduci da tre prestazioni importanti. Stiamo pian piano recuperando gente e siamo in fiducia. Il nostro obiettivo minimo resta la salvezza, evitando i playout, poi tutto ciò che arriva in più lo accettiamo”.

