BARLETTA – Ezequiel Schelotto è atterrato lunedì mattina alle 11 all’aeroporto di Bari e a breve diventerà ufficialmente un calciatore del Barletta. Il centrocampista argentino, che ha già salutato il pubblico biancorosso sui social, ha incontrato il direttore tecnico del club Luigi Pavarese e il procuratore Valerio Schettino, che ha curato il trasferimento con il supporto di un intermediario esterno. All’arrivo presenti anche diversi tifosi del Barletta, che hanno accolto Schelotto dopo un viaggio da Buenos Aires con scalo a Fiumicino. Poche parole per il 34enne albiceleste, che verrà presentato in conferenza stampa durante la settimana.

Barletta che potrebbe chiudere anche un altro colpo dalla Serie A. Massimo riserbo da parte di Pavarese, ma potrebbe trattarsi di un attaccante con un passato recente nella massima serie. Tra oggi e domani previsto anche un incontro per convincere Petta a rinnovare, situazione più agevole invece per la riconferma di Marco Milella. Attesa anche per l’annuncio del 2004 Rizzo dalla Virtus Francavilla.

