Eccellenza: Bisceglie, ‘el Niño‘ Losapio resta in nerazzurro

Generoso, determinato, reattivo nel mettersi sempre a disposizione dei compagni e del tecnico. Segno particolare: biscegliese verace. E’ l’identikit di Leonardo Losapio, centrocampista classe 2004, per il secondo anno di fila pronto a fornire il suo contributo alla prima squadra stellata.

Nella passata stagione “el Niño” nerazzurro ha collezionato cinque presenze, due delle quali da titolari, destando favorevole impressione per la prontezza con cui ha risposto ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Brevilineo, in grado di coniugare corsa e buona capacità di interdizione, Losapio fu autore dell’assist millimetrico (e decisivo) che consentì a Bonicelli di sbloccare al 90’ la gara interna contro il Real Siti in uno dei momenti più delicati dello scorso campionato.

Tanto disciplinato quanto tenace, Losapio ha inoltre saputo conciliare brillantemente gli impegni sportivi con quelli scolastici diplomandosi nei giorni scorsi presso il locale Liceo Scientifico “da Vinci” con una valutazione di 98/100, preludio al percorso accademico in Ingegneria Gestionale che intraprenderà al Politecnico di Bari.

“Sono estremamente felice per la mia riconferma – esordisce Losapio – . Continuare ad indossare la maglia della mia città è motivo di immenso orgoglio e sono pronto a dare il massimo per ritagliarmi uno spazio nel gruppo che il club sta costruendo. Non vedo l’ora di ricominciare”.

