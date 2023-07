Eccellenza: Bisceglie, Francesco Rubini direttore dell’area tecnica

Fortemente motivato, profondo conoscitore delle dinamiche di campo e di spogliatoio in virtù di un percorso agonistico durato oltre vent’anni, desideroso di contribuire con le sue competenze ad una stagione di alto profilo. Si presenta così il 43enne Francesco Rubini, fresco di nomina quale direttore dell’area tecnica del Bisceglie Calcio.

Bitontino, titolare di un avviato studio legale nella propria città, l’avvocato Rubini vanta apprezzati trascorsi da difensore di rango in Serie D e in Eccellenza (Melfi, Trani, Barletta, Bitonto, Mola, Terlizzi alcune delle piazze in cui si è maggiormente distinto) con quattro promozioni in carriera, l’ultima delle quali tra le file dell’Omnia Bitonto nel 2018 (vittoria dei playoff nazionali di Eccellenza con relativo approdo in quarta serie), anno in cui ha appeso le scarpe al chiodo.

Dopo il ritiro agonistico, pur senza incarichi e vincoli ufficiali, Rubini non ha mai completamente abbandonato il mondo del calcio. Adesso, però, il professionista bitontino ha deciso di rientrare con un ruolo tanto autorevole quanto delicato accettando con entusiasmo la proposta della società presieduta da Vincenzo Racanati.

“La chiamata del Bisceglie mi ha fatto enormemente piacere e sono pronto a mettermi a disposizione per questo progetto – spiega Rubini -. Diverse volte, da calciatore, sono stato vicino ad indossare la maglia nerazzurra, affrontata in più circostanze da avversario fiero e leale poiché consapevole del blasone e dell’importanza della stessa. L’impatto con la dirigenza e in particolar modo con il presidente è stato eccellente sotto ogni profilo. Stiamo creando le premesse per formare una famiglia sana, dove ognuno saprà rispettare il proprio ruolo nell’interesse supremo del Bisceglie. Gli stimoli sono tanti, lavorerò fin da subito per contribuire ad alimentare ulteriormente l’entusiasmo e la voglia di calcio in questa piazza”.

Al contempo, la dirigenza ringrazia per l’operato svolto in queste settimane il direttore sportivo Tommaso Faccilongo, dimessosi dall’incarico per ragioni strettamente personali.

