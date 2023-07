Casarano, ritiro a Polla dal 29 luglio al 13 agosto

CASARANO – La stagione 2023/2024 del Casarano è pronta a cominciare. Dovrà essere l’annata del riscatto per i salentini, che hanno da poco ufficializzato Giuseppe Laterza come nuovo allenatore. È ufficiale la sede del ritiro, che si svolgerà a Polla (Sa) dal 29 luglio al 13 agosto. In una nota ufficiale la società rossoblù ha ringraziato il sindaco e la comunità della località salernitana per la disponibilità.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp