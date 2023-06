Barletta Calcio, incontro positivo sul futuro societario

BARLETTA – Un primo sviluppo, con l’intenzione di riaggiornarsi e forse chiudere ufficialmente il tutto, nella giornata di lunedì 12 giugno. Il futuro societario del Barletta Calcio resta sotto i riflettori con l’incontro avvenuto martedì sera tra l’attuale presidente Mario Dimiccoli e il gruppo imprenditoriale barlettano intenzionato a rilevare il club biancorosso.

A sedersi al tavolo con l’attuale patron è stato Vincenzo Bellino, già in società durante gli anni di Eccellenza e attivo nel settore dello stoccaggio dei metalli. Il confronto si è concluso positivamente, con Dimiccoli che avrebbe ascoltato la proposta della controparte, composta da un ulteriore blocco di sostenitori le cui mansioni, soprattutto economiche, risultano ancora in via di composizione.

La cordata locale sarebbe intenzionata a rilevare per intero il Barletta Calcio, ma dall’incontro di martedì sera non è ancora possibile scartare le altre due ipotesi: Dimiccoli ancora in sella, con un contributo da parte degli imprenditori locali, oppure a parti invertite, con i volti nuovi alla guida del club biancorosso e lo stesso Dimiccoli a fornire un supporto finanziario con l’esperienza accumulata negli ultimi anni.

Quest’ultimo passaggio, però, potrebbe verificarsi soltanto dopo aver chiarito l’effettiva composizione della cordata, che al momento non risulta chiaramente definita nei nomi, nei ruoli e nelle disponibilità economiche che verranno fornite.

Resta la valutazione contabile effettuata negli ultimi giorni. Il gruppo imprenditoriale barlettano ha valutato come economicamente sostenibile l’acquisizione e la successiva gestione del Barletta, la cui cessione avverrebbe a costo zero. Adesso è il momento di stringere i tempi e far tesoro del confronto positivo appena avvenuto. L’obiettivo di entrambe le parti è quello di riportare la squadra nel professionismo dopo 9 anni di assenza.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp