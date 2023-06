FRANCAVILLA FONTANA – Incontro a Castello Imperiali tra i sindaci Giuseppe Marchionna e Antonello Denuzzo, con il primo che ha chiesto la concessione della Nuovarredo Arena per le prime partite del Brindisi Calcio in serie C. Ora, però, la palla passa al presidente Antonio Magrì. Lo stadio francavillese è infatti in concessione alla Virtus.

