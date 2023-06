Cerignola, Taurino resta in pole per la panchina

CERIGNOLA – Quella in casa Cerignola è una vera e propria fase di stallo. La certezza, o poco ci manca, è l’addio di Michele Pazienza, ormai attenzionato da diversi club, su tutti il Crotone con cui sarebbe in corso una trattativa.

Avevamo già parlato dell’identikit stilato per sostituirlo, un profilo giovane e motivato: il nome in pole resta quello di Roberto Taurino. Tra il Cerignola e l’ex allenatore dell’Avellino ci sarebbero diversi contatti ormai da giorni, resta sullo sfondo l’interesse del Monopoli.

La situazione interna sembra però opaca e verrà sbloccata soltanto dopo il 10 giugno, la proprietà non si è ancora espressa sul futuro imminente. Per questo, dopo un breve periodo di vacanza, avverrà un importante incontro tra il direttore sportivo Elio Di Toro e la stessa famiglia Grieco: vanno ancora definiti gli obiettivi, le ambizioni e i margini per poterli raggiungere. L’area tecnica ha bisogno di certezze, sarà questo lo step fondamentale prima di affondare il colpo sul nuovo allenatore, che sia Taurino o meno.

Ad essere attenzionato è anche lo stesso Di Toro, cercato in precedenza dal Monopoli ma anche da altre società, tra cui il Novara. La sua posizione, al momento, resta salda dopo il prolungamento di contratto. Sono, però, giorni di serie riflessioni in tutto l’ambiente.

