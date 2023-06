Monopoli, questo pomeriggio incontro con Tomei

Può essere oggi il giorno di Tomei al Monopoli: l’allenatore abruzzese è in città e si incontrerà tra poco con la società. Nel pomeriggio la possibile fumata bianca. Tomei, vice di Di Francesco negli anni passati, sarebbe stato individuato come il tecnico giusto per guidare un gruppo che vorrebbe fare della valorizzazione dei giovani il suo punto di forza.

