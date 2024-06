Barletta, aereo militare installato su una rotonda

BARLETTA – Curiosa installazione al centro di una rotonda in via Foggia, a Barletta, nella mattinata di sabato. Un velivolo militare è stato posizionato in corrispondenza dell’incrocio nella zona industriale nord della città, nei pressi di una vasta area residenziale.

L’aereo, un biposto T-33A Air Force con Serial 55-3030, fu acquisito dall’amministrazione Cannito nel febbraio 2021, in quanto simbolo dell’importanza bellica della città durante la seconda guerra mondiale. Il velivolo era stato inoltre inserito nel programma MDAP di aiuti militari degli Stati Uniti per sostenere i propri alleati durante la guerra fredda.

Curiosità tra residenti e passanti, ma anche disagi nei pressi degli incroci adiacenti durante l’installazione. Lunghe code hanno caratterizzato il traffico in viale Ippocrate e via Parrilli fino alla tarda mattinata.

