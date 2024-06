Fine mese mariano a Barletta, Madonna dello Sterpeto torna al Santuario

BARLETTA – Si conclude con la messa del 2 giugno il mese mariano di Barletta. Domenica mattina alle 6, la Basilica di Santa Maria Maggiore ha ospitato l’ultima celebrazione liturgica in presenza della Beata Vergine dello Sterpeto, protettrice della città della Disfida. Cattedrale gremita sia durante l’ultimo appuntamento religioso, sia nella giornata di sabato per salutare l’icona.

Al termine della messa, l’icona della Beata Vergine ha fatto rientro presso il Santuario di via Trani. Il nuovo rientro in città è previsto nel secondo weekend di luglio, in occasione della festa patronale.

