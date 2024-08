Bari, un punto in tre partite: mai così male da 51 anni

Come 51 anni esatti fa, ma la speranza è che l’epilogo possa essere differente. Un punto raccolto in tre partite: è dalla stagione 1973/74 che non si verificava una partenza così negativa da parte del Bari. I biancorossi, anche allora in B, al termine del campionato retrocessero in Serie C al penultimo posto. Solo il Catania fece peggio. Rispetto ad allora il Bari ha segnato ed incassato più reti (tre quelle segnate, sei quelle subite), visto che in quella circostanza la squadra non fu in grado di andare mai in rete incassandone due.

