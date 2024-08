Taranto, cessione club: Lucchesi ‘Nessun interesse concreto’

(Di Lorenzo Ruggieri) Nonostante il campionato già iniziato, il Taranto resta un cantiere aperto. Tanti i nuovi acquisti annunciati nelle ultime ore dai rossoblu, i quali andranno a sopperire le numerose partenze estive.

Nel corso della trasmissione Rossoblu, in onda su Teleregione, il dg Fabrizio Lucchesi ha tracciato l’obiettivo: “Vogliamo arrivare alla gara col Latina con l’organico completo al 95%. In queste ore stiamo portando avanti le nostre idee e credo che ci riusciremo, nonostante le difficoltà dovute al budget finanziario”.

Difficoltà che, come spiegato dal dirigente, si traducono in una sola parola: autofinanziamento, ovvero “Spendere quanto si guadagna. Avremo un po’ di incassi dalla biglietteria perché da qualche parte andremo a giocare, anche se lontani dal milione della scorsa stagione, più qualche sponsor, minutaggio, proventi dalle cessioni e Legge Melandri. Tuttavia, un quarto del budget è destinato, giustamente, allo staff dell’esonerato Capuano. L’autofinanziamento, però, è necessario per escludere ulteriori penalizzazioni”.

Un’eredità pesante che sembra aver scalfito la volontà degli imprenditori interessati al club. Proprio in merito al passaggio societario, Lucchesi ha dichiarato: “Nessuno si è fatto avanti concretamente, anche perché occorre dimostrare la capacità di mantenere la continuità aziendale per i tre anni successivi. Una mezza soluzione è stata quella portata da Vittorio Galigani ma è tramontata subito. Quale imprenditore sarebbe interessato ad un’impresa che, fino alla scorsa stagione, perdeva 250 mila euro al mese?”.

Un apporto alla liquidità del club non potrà giungere nemmeno dallo stadio Iacovone, la cui deadline è fissata al 29 settembre: “Non ci sono novità ma dalla prossima settimana incontrerò le istituzioni per ricostruire un tavolo di lavoro. Non sono preoccupato ma abbiamo bisogno di una casa in cui giocare e chi di dovere dovrà trovare una soluzione”.

Intanto, continuano a scorrere le porte girevoli in casa rossoblu. Il prossimo a salutare sarà il difensore Enrici, promesso sposo dell’Avellino: “La trattativa è in dirittura d’arrivo e si concretizzerà nelle prossime ore”, ha ammesso Lucchesi, il quale però potrà contare su “un po’ di soldi e forse un buon giocatore”. Sul fronte ingressi, invece, previsti nuovi imminenti annunci: “Domani arriveranno due otre giocatori e forse uno dopodomani. Abbiamo bisogno ancora di tre over e tre under, in più sarà necessario costruire l’amalgama. I contratti annuali? Non posso programmare oltre ma se le cose dovessero andare in un certo modo potremmo allungare gli accordi”.

