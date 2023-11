Bari, il tumore si diagnostica col respiro

BARI – Un metodo di diagnosi precoce di alcuni tumori e per la valutazione e il monitoraggio dello stato di salute della popolazione. È l’analisi del respiro, il metodo utilizzato al Cerba, il Centro Regionale di Breath Analysis ospitato all’interno dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. Il test del respiro consente di determinare precocemente le alterazioni metaboliche di natura fisiologica, patologica o legate a esposizione ambientale. Per effettuare l’analisi del respiro si utilizza un macchinario particolare, il campionatore Mistral, che lo raccoglie ed elabora una sorta di impronta digitale del respiro. Dall’analisi si ottiene questa impronta digitale che racchiude informazioni utili a individuare precocemente “spie” della presenza di alcune malattie. In Puglia sempre più pazienti potranno beneficiare della tecnica dell’analisi del respiro per la diagnosi precoce non invasiva delle patologie oncologiche.

