BARI – Non solo panzerotti, sgagliozze, focaccia, bombette e zampina e taralli ma anche musica live, deejay set, flashmob, cabaret e fuochi pirotecnici. In concomitanza con i festeggiamenti di San Nicola, e fino a martedì 9 maggio, largo Giannella si veste a festa offrendo a baresi e forestieri – come cita il claim – il meglio della gastronomia tradizionale e delle birre artigianali. Torna il Villaggio del Gusto, la manifestazione che ormai da sette anni caratterizza le giornate dedicati al santo patrono di Bari con oltre 30 stand gastronomici e menu selezionati e cinque birrifici artigianali con più di 50 stili di birre.

