BARI – Un talento sorprendente quello di Dj Spinna a Bari per il progetto “Afrocosmico – Club culture e controcultura” ideato da Nicola Conte, produttore, musicista e autore. Un appuntamento, unico e speciale in co-produzione con Spazio Murat, che ha inserito la data nel suo calendario di proposte artistico – culturali pensate ad hoc per il capoluogo pugliese e per i cultori di arte, laboratori, momenti performativi e musica live.

Il progetto “Afrocosmico” mira ad avvicinare le giovani generazioni alla musica di qualità e ai cambi di passo dei vari generi musicali proposti nei club di tendenza mondiali negli ultimi 30 anni. un percorso tra spiritualità, primitivismo tribale, impressioni e afrofuturismo che, nei mesi scorsi, ha portato in Puglia dj/producer di fama internazionale.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp