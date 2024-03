Bari, Stadio del rugby a Catino: continuano i lavori

BARI – Due milioni di euro, 998mila dei quali erogati dal Coni grazie al bando Sport e Periferie, per il nuovo stadio del rugby di Bari. Nelle scorse ore il sopralluogo dei tecnici comunali insieme ai rappresentanti delle squadre cittadine di rugby, Tigri Rugby Bari 1980, e di football americano, Navy Seals Bari, che saranno tra i primi fruitori della nuova struttura. Il nuovo impianto sportivo dovrebbe essere pronto per l’inizio della primavera dato che il crono programma – a quanto pare – procede senza intoppi. Il progetto dell’impianto sportivo per il rugby e il football americano prevede, oltre al campo da gioco in erba naturale, una gradinata da 500 posti, tribune coperte da una struttura che diventa portico monumentale, un parcheggio alberato, una palestra per il potenziamento muscolare degli atleti e spogliatoi. Previsti anche gli spazi destinati al “terzo tempo”, rituale conviviale delle due discipline sportive che fanno della sportività il loro tratto caratteristico.

