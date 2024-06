BARI – Un uomo di 38 anni di origini indiane è stato ucciso a colpi di pistola a Bari. L’omicidio è avvenuto nell’ospedale abbandonato a Ceglie del Campo, in via Vaccarella: la polizia, intervenuta intorno alle 22,40 a seguito della segnalazione del 118, ha trovato l’uomo morto, presumibilmente per uno o più colpi di pistola al petto, e ha raccolto le testimonianze.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author