Bari, crollo solaio in piscina: aperta l’inchiesta

BARI – C’è il sequestro della struttura dopo il crollo del solaio del centro nuoto Energy Live di via Saverio Lioce, al quartiere Poggiofranco di Bari. La Procura ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì quando una parte della controsoffittatura in cartongesso è crollata ferendo tre persone, tra cui due minori, proprio mentre si portavano a termine le lezioni. Al momento si indaga per crollo colposo a carico di ignoti.

Da quanto accertato dagli agenti della questura barese e dai vigili del fuoco, il controsoffitto rinforzato e isolato è precipitato colpendo una istruttrice, Graziana Mazzone, 34 anni che in quel momento era l’unica a essere ancora in acqua mentre i bambini del corso e le sue colleghe erano già a bordovasca. La donna – subito portata all’ospedale Di Venere, è stata operata per la frattura di una caviglia e dovrà sottoporsi ad un intervento per una microfrattura alla colonna vertebrale. Nella struttura erano presenti una ventina di persone, la metà bambini. Oltre a Mazzone, è rimasta ferita al torace, ma in maniera lieve una ragazzina di 14 anni, mentre un bambino di 7 anni ha rimediato una distorsione ad una caviglia

