Gallipoli, sequestrata discarica: 10 indagati

Un’area di circa 24 ettari all’interno di una cava a Gallipoli, dove era stata realizzata una discarica abusiva è stata sequestrato dai carabinieri forestali nell’ambito di un’operazione che vede indagate dieci persone. La discarica è stata scoperta grazie all’impiego di droni messi a disposizione dalla sezione di vigilanza della Regione Puglia.

La cava veniva utilizzata come discarica per materiali edili provenienti da demolizioni. I forestali hanno anche sequestrato tre autocarri carichi di rifiuti, pronti per lo scarico, e non iscritti all’ Albo dei gestori ambientali e due escavatori/pale meccaniche, utilizzati per livellare i cumuli di materiali di risulta illecitamente depositati.

Le dieci persone sono state denunciate per gestione di rifiuti non autorizzata e realizzazione di discarica abusiva di rifiuti. L’operazione è stata condotta dai carabinieri forestali del nucleo di Gallipoli e del nucleo Investigativo (NIPAAF) di Lecce, nonché da personale tecnico dei presidi di Lecce e Taranto della sezione di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author