Bari, si avvicina il Brescia. Sul mercato si cerca un attaccante: tre i nomi caldi

Il Bari si appresta a mettere alle spalle una settimana a dir poco intensa, una settimana contraddistinta dal compleanno del club biancorosso che nella giornata di mercoledì ha spento le sue 117 candeline: un traguardo senza dubbio storico, anche se macchiato dal clima di continua polemica, figlia di una frattura ormai insanabile, nei confronti della società biancorossa, accusata dalla tifoseria – tra le altre cose – per l’immobilismo sul mercato.

Già, il mercato, l’altro grande topic di queste ore. Superata la metà del mese di gennaio, non si registrano colpi in entrata, neanche per la sostituzione di Sgarbi, partito direzione Juve Stabia. L’infortunio di Novakovich, però, sembra aver cambiato i piani di Magalini e Di Cesare: niente più priorità a un trequartista come Gaston Pereiro, pista che negli ultimi giorni si è raffreddata anche a causa della distanza dalla richiesta del calciatore, ma mirino puntato su un centravanti vero, su un un numero 9 che possa colmare il momentaneo buco lasciato dal problema occorso al serbo-statunitense. I nomi che si fanno sono dei ‘grandi classici’: Luca Moro del Sassuolo, Manuel De Luca della Cremonese e anche Nicholas Bonfanti del Pisa. Per tutti e tre i pugliesi ci stanno provando, ma la chiusura non è imminente.

Capitolo calcio giocato: sul campo la squadra continua la marcia di avvicinamento al prossimo appuntamento di campionato di sabato contro il Brescia, prima apparizione interna del 2025. Brutte notizie dall’infermeria: oltre al già citato Novakovich, rischia il forfait anche Kevin Lasagna, alle prese con problemi fisici al pari di capitan Vicari. Entrambi potrebbero non essere recuperati per il match con le Rondinelle. Sarà, dunque, completa emergenza offensiva in casa biancorossa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author