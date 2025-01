Ferrarese: ‘Col nuovo stadio, Taranto merita una squadra all’altezza’

Massimo Ferrarese, commissario di Governo per i Giochi del Mediterraneo 2025, ha annunciato i progressi del cantiere per la ricostruzione dello stadio Iacovone a Taranto. La demolizione sarà completata entro febbraio 2025, con l’avvio immediato della ristrutturazione dell’impianto, progettato per ospitare 22.000 spettatori.

Lo stadio sarà interamente coperto e dotato di moderne infrastrutture, inclusi maxi-schermi e parcheggi. L’investimento complessivo, che supera i 60 milioni di euro, punta a creare un polo sportivo innovativo destinato a diventare un’eccellenza nazionale.

Ferrarese ha sottolineato che l’opera sarà completata entro giugno 2026, in tempo per l’apertura dei Giochi. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per l’assenza di una squadra calcistica competitiva che valorizzi un impianto così ambizioso. “Questo stadio non è solo per il presente, ma per i prossimi decenni. Taranto merita una squadra all’altezza di questa straordinaria infrastruttura”, ha dichiarato. Di seguito, l’intervista integrale:

