Bari, tre nomi per l’attacco: Moro, Bonfanti e De Luca

Il mirino del Bari sull’attacco si sposta su tre profili: Luca Moro, Nicholas Bonfanti e Manuel De Luca. Il primo, classe 2001 e in forza al Sassuolo, sarebbe chiuso nella società neroverde dall’arrivo di Skjelleerup. Discorso simile per Bonfanti al Pisa: nessuna apparizione in campo nelle ultime quattro, l’attaccante classe 2002 dovrebbe spostarsi a gennaio e il Bari starebbe valutando la possibilità di fare un’offerta. Piace anche Manuel De Luca. Il classe ’98 della Cremonese, che nel frattempo non molla Lapadula, è un altro di quei giocatori in uscita che farebbe gola a Magalini e Di Cesare. Da valutare, per tutti, i costi e la tempistica in cui si svilupperà la disponibilità a cedere il calciatore delle società proprietarie del cartellino.

