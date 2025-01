Cerignola: Lorusso prolunga il contratto, potrebbe andare in prestito al Bari Primavera

L’attaccante Francesco Lorusso (in foto con il suo agente Domenico Daniele) ha rinnovato il contratto con il Cerignola fino al 2027. Il club del Presidente Grieco punta molto su questo giovane classe 2005. E proprio per questo lo girerà in prestito per consentigli di giocare e completare il processo di crescita. In queste ore è in corso una trattativa col Bari al quale potrebbe essere trasferito in prestito per essere aggregato alla Primavera di Raimondo Catalano.

