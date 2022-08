BARI – Sono terminati i lavori di riseggiolatura della Curva nord dello stadio San Nicola di Bari. A darne notizia è l’assessore allo sport, Pietro Petruzzelli, che nelle scorse ore ha effettuato un nuovo sopralluogo nell’Astronave progettata da Renzo Piano, dove da settimane sono in corso gli interventi per adeguare l’impianto alle richieste della lega di Serie B, in vista dell’imminente avvio del campionato cadetto. Con i nuovi seggiolini a norma, l’impianto attende solo l’omologazione ufficiale per la categoria. In questi ultimi giorni saranno ultimate le sabbiature sul terreno di gioco mentre sono già funzionanti i nuovi corpi illuminanti a led installati nelle scorse settimane. I lavori al San Nicola, però, non termineranno qui: a settembre si comincerà con l’installazione della nuova copertura. Nello stesso periodo è prevista la riqualificazione della Tribuna Ovest inferiore, attualmente con le vecchie poltroncine a norma ma di un colore (il verde) totalmente diverso rispetto al resto dell’impianto.