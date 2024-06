Bari, priorità all’attacco sul mercato. Per la fascia spunta Favasuli

In attesa di ufficializzare i primi colpi under provenienti dal Napoli – Obaretin per la difesa, Sgarbi e Ambrosino per l’attacco -, il Bari continua a muoversi per rinforzare la rosa in ogni reparto. Magalini prosegue nel suo lavoro sotto traccia con l’intento di mettere a disposizione di mister Longo un roster già abbastanza pronto per il ritiro di Roccaraso che scatterà il prossimo 10 luglio. Mirino puntato, in particolar modo, sul settore avanzato, quello che più di qualunque altro andrà rivoluzionato. Sibilli a parte e con Achik e Morachioli per i quali decisive saranno proprio le due settimane da trascorrere in terra abruzzese, è praticamente tutto da rifare in quella zona di campo in casa biancorossa.

Il sogno resta sempre Partipilo, ma la situazione, quanto al fantasista barese attualmente in forza al Parma, è al momento bloccata: lui vuole prima giocarsi le sue carte in ritiro con i ducali per tentare il grande salto in Serie A; l’ipotesi del ritorno nella sua città natia, però, è tutto tranne che sgradita e la sensazione è che, se il futuro del calciatore dovesse essere in cadetteria, il Bari sarebbe in pole position. Come centravanti puro è spuntato nelle scorse ore il nome di Luca Moro, già a un passo dai pugliesi due anni fa: il suo futuro, dopo l’esperienza allo Spezia, sarà ancora in Serie B, ma certamente non al Sassuolo, club proprietario del suo cartellino. Occhi, poi, puntati sulla corsia mancina: qui il profilo più attenzionato è quello di Costantino Favasuli, 30 presenze tra campionato e playout con la Ternana, nella stagione appena conclusa; il classe 2004 rinnoverà prima con la Fiorentina e poi partirà in prestito, nuovamente in cadetteria, con i biancorossi al momento favoriti su tutti gli altri. In chiusura, la porta: Pigliacelli rimane la prima scelta, mentre il terzo portiere sarà ancora una volta il classe 2005 Pellegrini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author