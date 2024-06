Eccellenza: Il Molfetta ha ingaggiato De Santis e Barrasso

Il Molfetta ha annunciato l’acquisizione dei diritti sportivi di due nuovi calciatori, Donato De Santis e Francesco Barrasso, entrambi classe 2000.

Donato De Santis è un molfettese doc e torna a vestire la maglia biancorossa come estremo difensore. De Santis ha già militato nella Molfetta Calcio durante la stagione di Eccellenza 2018/19, collezionando 14 presenze. Proveniente dal Borgorosso Molfetta, il portiere ha espresso grande entusiasmo per il suo ritorno: “Sono molto felice di vestire la maglia della Molfetta Calcio. Giocare davanti ai tifosi è un’altra cosa. Sono tifoso del Molfetta fin da bambino, quindi sarà un onore giocare qui. Sono un portiere atipico, non molto alto, ma preferisco dimostrare il mio valore sul campo.”

Francesco Barrasso, centrocampista originario di Cerignola, ritorna alla Molfetta Calcio dopo aver giocato con gli Sparlotti nella stagione 2019/20, quella della promozione in Serie D, dove ha collezionato 20 presenze e 2 reti. Nell’ultimo campionato ha giocato in Eccellenza pugliese con il Foggia Incedit. Barrasso ha dichiarato: “Nella mia prima esperienza a Molfetta mi sono trovato benissimo e questo è stato determinante nel scegliere di ritornare. Il calore dei tifosi e la conoscenza dell’ambiente molfettese sono stati elementi fondamentali. Sono un centrocampista offensivo e il mio sogno è ripetere l’annata che ci portò alla promozione in Serie D.”

