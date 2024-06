Serie C, la Juventus Next Gen con pugliesi e lucane nel Girone C

Sarà la Juventus Next Gen la squadra under 23 che girerà i campi pugliesi e lucani nel prossimo campionato di Serie C. Nella giornata di venerdì 28 giugno la Lega Pro ha reso nota la composizione dei tre gironi, i bianconeri figurano nel Gruppo C, quello a cui prenderanno parte le cinque squadre pugliesi (Taranto, Foggia, Cerignola, Monopoli ed Altamura) e le due compagini lucane (Potenza e Picerno). Il sorteggio ha stabilito che l’Atalanta resterà nel Girone A mentre il Milan Futuro, alla sua prima apparizione, comparirà nel Gruppo B. Sciolto anche il dubbio tra Latina e Campobasso: per criterio geografico saranno i pontini a figurare nel girone centro-meridionale. Start ufficiale domenica 11 agosto con il primo turno di Coppa Italia, campionato al via domenica 25 agosto. Determinati anche i tre turni infrasettimanali, in programma mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 12 marzo. La regular season chiuderà i battenti domenica 27 aprile, andata e ritorno della finale di Coppa Italia fissati per mercoledì 26 marzo e mercoledì 9 aprile.

Sarà quindi esordio per una seconda squadra di Serie A, nel raggruppamento C. La Juventus Next Gen allenata da Paolo Montero, anche quest’anno, giocherà le sue gare interne al “Moccagatta” di Alessandria, campo che desta brutti ricordi al Foggia, eliminato proprio dai bianconeri due stagioni fa in semifinale di Coppa Italia di categoria, decisivi i calci di rigore, ma anche un’iconica doppietta del noto difensore olandese Huijsen, oggi gioiellino in vetrina sul mercato internazionale. Foggia – Juventus sarà, però, soprattutto la partita di Massimo Brambilla, allenatore bianconero in quella occasione e che poche settimane fa ha salutato la Next Gen dopo due anni per sedere sulla panchina rossonera. Novità che desta fermento soprattutto nelle piccole piazze che, fino ad ora, non hanno mai avuto possibilità di misurarsi con avversari di tal spessore, seppur under 23. Dal serbatoio juventino sono venuti fuori negli anni calciatori del calibro di Fagioli, Yildiz, Iling Jr, Soule, Huijsen e Barrenechea. Questa volta i talenti bianconeri in rampa di lancio saranno chiamati a calcare gli ostici campi di Puglia e Basilicata.

