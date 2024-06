Calcio giovanile, la Levante Azzurro sogna lo scudetto under 17

La bandiera pugliese alla ribalta nazionale in quel di Recanati, nelle Marche, dove sabato 29 giugno alle ore 20 la Levante Azzurro, società barese attiva nel settore giovanile, inseguirà il sogno scudetto nella finale nazionale under 17 contro i toscani dell’Affrico. In palio c’è il titolo di campioni d’Italia, che i ragazzi di mister Giuseppe Laudadio hanno già sfiorato nella passata stagione. Una cavalcata trionfale che ha contraddistinto un’altra annata colma di successi e soddisfazioni. Prima di giungere a questo prestigioso appuntamento, la Levante under 17 si è laureata campione di Puglia per il secondo anno consecutivo, conquistando il titolo a Capurso nel derby in finale regionale contro la Nick Calcio Bari: un tiratissimo 4-2 maturato soltanto ai tempi supplementari grazie alla tripletta del classe 2007 Edoardo Fracchiolla, tra i talentini di spicco in tutta l’academy.

Vittoria che è valsa l’accesso alla seconda fase, dove i baresi hanno affrontato le rappresentanti di Campania, Abruzzo e Molise, rispettivamente i napoletani dello Sport Village, lo Spoltore Calcio e la Santissimi Pietro e Paolo di Campobasso. Un quadrangolare in cui la squadra di Laudadio ha vinto e convinto, totalizzando sette punti su nove con a chiosa una goleada di ben quattordici reti ai danni della compagine molisana. Ancor più insidioso il triangolare della fase successiva, quella che ha portato alla finalissima: decisiva la vittoria per 2-1 sui romani del Grifone Calcio, prima del sofferto 3-2 ai danni dei calabresi del Segato. Dall’altro lato del tabellone l’ha spuntata l’Unione Sportiva Affrico, società fiorentina capace di eliminare avversari di spessore come Forlì ed Alcione Milano. I toscani sono l’ultimo ostacolo prima del grande sogno per i ragazzi della Levante, lo scudetto under 17 rappresenterebbe un traguardo iconico per tutta l’academy, da anni uno dei fiori all’occhiello del calcio giovanile Puglia.

