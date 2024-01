Bari, prende forma il nuovo campo da calcio di San Pio

BARI – Erba sintetica artificiale di ultima generazione per il campo da calcio a 11 che prevede un importo complessivo da 780mila euro. Il quartiere san Pio di Bari, ex Enziteto, vive una nuova era e lo fa riqualificando i suoi punti di aggregazione cominciando proprio dall’impianto sportivo che per anni ha accolto partite di calcio e di rugby. Qui sono in via di completamento i lavori di rifacimento della superficie di gioco, intervento necessario per ottenere la riomologazione del campo di calcio da parte Lnd, la Lega nazionale dilettanti. Nelle scorse ore il sopralluogo sullo stato dell’opera da parte dei consiglieri del V Municipio e dell’assessore allo sport, Pietro Petruzzelli che ha annunciato anche i prossimi l’avori sull’attiguo palazzetto dello sport.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author