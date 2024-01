Bari, il piazzale del Giovanni XXIII al suo ideatore

BARI – Il ricordo personale e commosso di sua figlia Carolina racconta la figura di Giuseppe Mallardi, ideatore e fondatore del primo ospedale barese interamente dedicato ai più piccoli. Proprio a lui il capoluogo ha voluto intitolare il piazzale d’accesso dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”. Bari così ha inteso onorare la memoria di Mallardi, che, nato a Napoli nel 1920, si trasferì nel 1924 con la sua famiglia nel capoluogo pugliese, dove si laureò in Medicina e Chirurgia nel 1944 dedicandosi con passione alla neonatologia e alla professione di medico pediatra. Dal 1955 al 1962 Giuseppe Mallardi fu presidente del Consiglio di amministrazione dell’allora “Ospedaletto dei Bambini poveri”, situato fino agli anni Cinquanta in via Trevisani. Dopo un intenso lavoro che consentì l’ammodernamento della vecchia sede, Mallardi si dedicò con tutte le sue energie alla costruzione di una nuova grande infrastruttura sanitaria idonea alla moderna concezione della pediatria e a un bacino di utenza regionale. Fu lo stesso Mallardi a proporre poi l’intitolazione dell’ospedale a Papa Giovanni XXIII. E qui continuò a esercitare la professione fino alla scomparsa nel 2009

