Lecce, otto anni dalla scomparsa di Giulio Regeni

Lecce – Fillea Cgil Lecce, Link Lecce e Udu Lecce ricordano Giulio Regeni dandosi appuntamento davanti la panchina gialla installata nel 2021 davanti l’Ateneo leccese proprio in memoria del ricercatore ucciso in Egitto nel 2016. Un momento per ricordarlo attraverso la lettura di alcuni passi del libro “Giulio fa cose” per continuare così a tenere vivo il ricordo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author