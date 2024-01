Bari, prende forma il bosco dedicato alle vittime del Covid

BARI – Comincia a prendere forma il bosco dedicato alle vittime Covid a Bari. Sono inziaite, infatti, le piantumazioni dei primi alberelli su via Caldarola lato via Loiacono, al quartiere Japigia. L’area oggetto dell’intervento da poco meno di 500mila euro sarà sottoposta in queste settimane a un intervento di forestazione intensiva con oltre 800 esemplari. Sono state piantate specie arboree appartenenti al contesto locale e più in generale all’areale mediterraneo con inserimenti di alberi di piccoli frutti, a ridotte esigenze manutentive, e patrimonio della biodiversità genetica regionale. L’area del bosco ha una superficie di circa 8.000 mq ed è attraversata da un percorso diagonale che verrà conservato all’interno per garantirne l’attraversamento.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp