Bari: Playoff, oltre 40mila al San Nicola per ritorno col SudTirol

Saranno più di 40mila intifosi pronti a spingere il Bari per ribaltare la sconfitta rimediata a Bolzano (1-0) nell’andata della semifinale playoff: venerdì sera, la squadra di Mignani dovrà battere il SudTirol al San Nicola per acquisire il pass la finale, ultimo step verso la Serie A. La vendita dei biglietti per la gara in programma alle 20.30 di venerdì 2 giugno procede spedita: la soglia dei 40mila è stata polverizzata nelle scorse ore e non si può escludere che si batta il record stagionale registrato nella gara interna di dicembre con il Genoa (48.877).

