Cerignola: primo incontro con Pazienza, decisione rinviata

CERIGNOLA – L’Audace Cerignola programma il suo futuro. Oggi, martedì 31 maggio, primo incontro tra il direttore sportivo Elio Di Toro e l’allenatore Michele Pazienza per capire quali sono i passi da fare in vista della prossima stagione. C’è un contratto che lega l’allenatore nato a San Severo al Cerignola ma andranno capite le motivazioni e soprattutto i progetti. L’incontro di oggi ha rappresentato una fumata grigia, con la decisione che è rinviata nel giro di 15 giorni. Entro due settimane si capirà se proseguire insieme o dividere le strade. Per ora, il Cerignola non vaglia altri profili tecnici ma attende di capire ciò che sarà con Michele Pazienza.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp