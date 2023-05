Barletta Calcio, le opzioni per il futuro societario

BARLETTA – Giorni di attesa in casa Barletta Calcio. Scenari societari ancora in evoluzione, ma più di una pista per il futuro del club biancorosso, al centro di 15 giorni di stand-by annunciati dal presidente Mario Dimiccoli. L’attuale patron della società ha annunciato di attendere fino alla prossima settimana proposte concrete di affiancamento o sostituzione in capo al sodalizio, che sarebbe pronto a cedere a costo zero.

I sondaggi non mancano, tra cui quello più accreditato che vedrebbe quasi pronta una cordata di imprenditori locali. Un gruppo totalmente barlettano si starebbe confrontando e compattando prima di formulare una proposta ufficiale e concreta a Dimiccoli, passaggio che potrebbe avvenire già entro la fine della settimana o all’inizio della prossima. Tra i partecipanti, ci sarebbero figure già vicine al Barletta Calcio negli anni dell’Eccellenza, con l’obiettivo di aggiungerne altre in grado di garantire il salto di qualità dal punto di vista economico. L’intenzione principale sarebbe quella di rilevare e non di affiancare l’attuale proprietà.

Da valutare anche una situazione esterna all’ambiente calcistico pugliese. Timidi contatti, ma senza proposta ufficiale, ci sarebbero stati con un gruppo di imprenditori campani, alcuni dei quali già vicini agli ambienti biancorossi con una trattativa, sfumata, a luglio del 2019. Due piste, quella locale e quella campana, che al momento attendono il momento giusto per bussare alla porta del Barletta. La palla resta nel loro campo, in attesa che Dimiccoli faccia le sue valutazioni. Sullo sfondo, anche la possibilità di proseguire con l’attuale assetto societario con l’obiettivo di vincere il girone H di Serie D. Nel frattempo, restano gli attriti col vicepresidente Francesco Divittorio e il silenzio stampa fino al 30 giugno.

