Integration League, oggi in campo Virtus Francavilla e Potenza

Al via la “Integration League”, il torneo che unisce rifugiati e comunità locali, promosso dalla Lega Pro (con il supporto di UNHCR e Project School). Un torneo a cui anche il Potenza, il Monopoli, la Fidelis Andria e la Virtus Francavilla hanno scelto di aderire, per dare un contributo concreto alle necessità sociali del nostro territorio. Questo pomeriggio, alle ore 18, la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana ospiterà Virtus Francavilla e Potenza per la prima giornata della manifestazione.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp