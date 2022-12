Condividi su...

BARI – Luminarie per le principali vie dello shopping ma anche mercatini tra abbigliamento e oggetti natalizi come quello nel parco Rossani dove vi saranno anche artigianato, giostre e street food. E ancora, altri mercatini artigianali sul piazzale di viale della Resistenza e sull’area intitolata a Nilde Jotti. Il Secondo Municipio di Bari è pronto a festeggiare il Natale e lo fa mettendo in campo un calendario di appuntamenti dedicati a tutte le età e soprattutto in tutti i quartieri di competenza, da Picone a Poggiofranco. Nel weekend del 17 e del 18 dicembre, inoltre, spazio allestito in piazzetta dei Papi con artigiani, artisti di strada e laboratori per i bambini?