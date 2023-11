Bari: morte Matteo Cappelluti, indagine per omicidio colposo

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo dopo la morte dello studente 17enne Matteo Cappelluti, deceduto il 16 novembre scorso dopo essere caduto dalla sua moto mentre andava a scuola, al liceo Scacchi di Bari.

Su disposizione del magistrato inquirente, la Polizia locale ha sequestrato un’area di circa 55 metri quadrati, in corso Alcide De Gasperi, in cui è avvenuto l’incidente per stabilire, attraverso una consulenza tecnica, se vi sia un nesso di causaltà tra le condizioni non buone del manto stradale e la perdita del controllo della moto da parte del liceale.

Sono stati anche sequestrati il casco e il ciclomotore della vittima ed è stata avviata l’audizione dei testimoni. Oggi, lunedì 20 novembre, nella basilica di San Nicola, sono stati celebrati i funerali del 17enne.

