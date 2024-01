Bari, messo nel mirino Florenzi in attesa che venga ufficializzato Guiebre

Fermento in casa Bari nelle ultime ore di calciomercato. In attesa dell’ufficialità di Guiebre, il ds Polito avrebbe messo nel mirino Aldo Florenzi, talentuoso centrocampista classe 2002 del Cosenza, il quale avrebbe espresso il proprio gradimento per la piazza pugliese. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Caianiello nel corso dello speciale Calciomercato, in onda su Antenna Sud, potrebbe saltare lo scambio tra il club biancorosso e il Cosenza che avrebbe portato Aramu in Calabria e Calò in Puglia.

