Cerignola, Elio Di Toro: “Lombardi ragazzo di qualità. Asencio? Alle giuste condizioni lo prenderemo”

Dopo un gol e un assist in venti gare, Luca Lombardi lascia il Brindisi. L’esterno, infatti, è un nuovo giocatore dell’Audace Cerignola, come ammesso dal direttore sportivo degli ofantini, Elio Di Toro, nel corso dello speciale Calciomercato, in onda su Antenna Sud: “Lombardi è un ragazzo di qualità, un classe 2002 che deve ancora esprimere appieno il suo potenziale. Avevamo messo nel mirino anche altri giocatori per lo stesso ruolo ma le condizioni erano irragionevoli. Abbiamo optato per una scelta diversa, voluta e condivisa”.

Il mercato del club gialloblù, però, non è chiuso. Di Toro, infatti, ha ammesso l’interesse per Raul Asencio, attaccante del Potenza: “Asencio è un giocatore importantissimo, ho effettuato un sondaggio e se ci dovessero essere le condizioni lo prenderemo”.

Chiuso invece il mercato in uscita: “L’uscita di D’Ausilio è stata improvvisa e solo dopo la chiusura del mercato chiarirò alcuni aspetti”, ha anticipato Di Toro.

