Potenza, idea D’Alena: il centrocampista arriverebbe dal Casarano

Il Potenza potrebbe pescare dalla Serie D per rinforzare il proprio centrocampo. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il club lucano avrebbe manifestato interesse nei confronti di Antonio D’Alena, mediano ex Imolese e Lucchese attualmente in uscita dal Casarano. L’affondo decisivo potrebbe arrivare nella giornata di domani, a ridosso del gong di fine mercato.

