Bari, mercato tutelato energia e gas, che fare?

BARI – Il 2024 ha portato con sé la fine del mercato tutelato. La novità interessa più di 10 milioni di famiglie italiane che in questi anni non sono passati al mercato libero dell’energia. Ma ora è arrivato il momento di scegliere cosa fare del proprio operatore. Per questo la Uil Pensionati di Bari ha organizzato un incontro formativo e informativo “Fine del mercato tutelato energia e gas – Cosa fare?”, proprio per spiegare come ci si deve comportare davanti a questa rivoluzione. Durante l’appuntamento, infatti, si è provato a fare chiarezza sul funzionamento del mercato libero e a spiegare chi e con quali requisiti potrà restare nel mercato tutelato, oltre che mettere in guardia sulle possibili truffe legate a questo settore.

