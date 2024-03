BARI – Ci sono anche il procuratore capo Roberto Rossi e la magistratura barese tra gli intervenuti all’evento firmato Libera, nella chiesa di San Luca: la città si ferma a riflettere in occasione della giornata dedicata alla memoria delle vittime delle mafie. Una riflessione che è particolarmente necessaria e urgente anche alla luce delle recenti cronache. Così l’associazione contro le mafie ripete come ogni anno l’evento di commemorazione ma lo fa questa volta nel cuore del quartiere Japigia, per mandare un segnale forte alla criminalità organizzata che tiene sotto scacco soprattutto quella parte del territorio cittadino e che non ha risparmiato nessuno, neppure le istituzioni.

