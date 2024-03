Mafia a Bari, centrosinistra fa quadrato. Pd annulla assemblea

Bari – Il centrosinistra nazionale e locale fa quadrato, intorno ad Antonio Decaro, dopo l’annuncio della commissione chiamata a valutare se ci siano le condizioni per sciogliere il Consiglio comunale di Bari. Il Pd annulla l’assemblea regionale del partito: tutti in piazza del Ferrarese per manifestare. Intanto, ispettori del Viminale anche a Palazzo del Governo.

